2019/01/31 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل عبد المهدي:المرحلة المقبلة ستشهد إنفتاحاً إقتصادياً كبيراً على المحيط الاقليمي والعالمي.

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