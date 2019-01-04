2019/01/31 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

يجد الكثيرون صعوبة في النظر إلى أشخاص تتشابه ملامحهم بآخرين كانوا جزءًا من حياتهم واختفوا، إلّا أن النجم العالمي “براد بيت” عكس ذلك، ففي الواقع يعشق كل ما يذكره بزوجته السابقة “أنجلينا جولي”.

يدَّعي مصدر من الداخل أن الممثل الأمريكي “براد بيت” يشعر بسعادة كبيرة بشأن حقيقة أن ابنته “فيفيان”، البالغة من العمر 10 أعوام، تشبه والدتها بشكل كبير، ورغم مرورهما بطلاق مرير، يتبيَّن أن “براد” ليس مستاءً من ذلك بل يشعر بالفخر.

وأُشير أن “بيت” يعتقد أن زوجته السابقة من أجمل السيدات اللواتي التقى بهن في حياته، وحالما يشهد التشابه بين أطفاله وزوجته كلما كبروا في العمر ونظرتهم الحكيمة التي يتشاركونها، يشعر قلبه بالفرح والرضا، كما تعود لذاكرته أجمل الأوقات التي عاشوها في حياتهم، واللحظة التي وقعا فيها بحب “جولي.

وقد لوحظ التشابه الواضح بين الأم وابنتهما حينما رصدت عدسات الباباراتزي كلتيهما تتجولان في شوارع لوس أنجلوس يوم الإثنين الماضي، فبدتا توأم طبق الأصل.



فاختارت “جولي” ارتداء فستان أسود بسيط وفوقه أسدلت شال رمادي اللون ، بينما اختارت ابنتها الجميلة تيشيرت زيتي وبنطال أبيض عريض.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنجلينا جولي وابنتها توأم طبق الأصل) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنجلينا جولي وابنتها توأم طبق الأصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).