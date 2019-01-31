منهاج إسرائيلي جديد يُحرّف كلمتي فلسطين والقدس

2019/01/31 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الصحف المصرية، الصادرة اليوم الأحد، العديد من الأخبار والتقارير الإخبارية والموضوعات المهمة أبرزها: مصر تدعو العالم لمراجعة المبادرة العربية للسلام..شهادة دولية «رسمية» بنجاح الإصلاح الاقتصادى فى مصر..«السيسي ـ ماكرون» قمة الشراكة الاستراتيجية..ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ8 مليارات قدم يومياً العام المقبل..السيسي: المشروعات العملاقة استكمال لمسيرة البناء والتنمية..مساحة العاصمة الإدارية تعادل دولة سنغافورة..اشتباكات عنيفة بين متظاهري السترات الصفراء والشرطة الفرنسية بباريس..«ترامب» راسب في كل الامتحانات..تلاسن أمريكى ـ روسى فى مجلس الأمن.

مصر تدعو العالم لمراجعة المبادرة العربية للسلام

عقد مجلس الأمن جلسة نقاش مفتوح حول القضية الفلسطينية، وأكد مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة، أن عودة الحقوق غير القابلة للتصرف لأصحابها الفلسطينيين يضع حجر الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها..وقال: علي الرغم من ان الحديث عن القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن أو المبادرة العربية للسلام قد أصبح حديثاً مكرراً، إلا ان الادعاء بأن محتوي تلك المحددات قد فشل في تحقيق السلام المنشود هو تقدير خاطئ.



مشيراً إلي ان المجتمع الدولي لم يشهد تنفيذ المحددات الدولية المتفق عليها أو حتي البدء الجاد في تنفيذها حتي يمكن الحكم علي قدرتها في تحقيق هذا السلام، ودعا إلي قراءة متأنية للمبادرة العربية للسلام.



كما دعا أيضاً لدراسة جميع القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن لإدراك ان تلك القرارات تدعم المفاوضات سبيلاً للتسوية،ومن خلال إقامة دولتين، بما في ذلك الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

«السيسي ـ ماكرون»..



قمة الشراكة الاستراتيجية

أكد سفير مصر بباريس ومندوبها الدائم باليونسكو، أن الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا والتحالف بينهما الضارب بجذوره في التاريخ بروابط تاريخية راسخة ومتجددة..



وأضاف: إن القاهرة وباريس تتعاونان علي نحو وثيق وتواجهان اليوم أكثر من أمس التحديات ذاتها وتتصدران الصفوف الأمامية في مكافحة آفة الإرهاب.

شهادة دولية «رسمية» بنجاح الإصلاح الاقتصادى فى مصر

أكد تقرير صندوق النقد الدولى، على نجاح الإصلاح الاقتصادي في مصر..موضحا، أن مصر «قصة نجاح» قدمت للمستثمرين شهادة استثنائية حول البرنامج بعد تحقيق معدل نمو مرتفع، وتراجع عجز الميزانية، وانخفاض البطالة ومستوى التضخم

ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ8 مليارات قدم يومياً العام المقبل

قال وزير البترول والثروة المعدنية، إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى سيصل إلى ما يقرب من 8 مليارات قدم مكعب غاز يومياً خلال العام المالى 2019 – 2020، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل كافة مشروعات تنمية حقول الغاز خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن هذه الكميات غير المسبوقة نتيجة مباشرة لنجاح استراتيجية الوزارة يدعمها الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تشهده مصر.

السيسي: المشروعات العملاقة استكمال لمسيرة البناء والتنمية

تفقد الرئيس السيسي عددًا من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية، مؤكدا أن الشعب ينظر بعين التقدير للجهود الكبيرة المبذولة فى المشروعات العملاقة، التى تأتى استكمالاً لمسيرة البناء والتنمية فى الوطن، على أساس من العلم والتخطيط وأرفع درجات التنفيذ، بما يحقق آمال المصريين فى مواكبة سير الحضارة وتوفير مستقبل واعد للأجيال الحالية والمقبلة.

مساحة العاصمة الإدارية تعادل دولة سنغافورة

أكد المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، خلال مشاركته في ندوة بعنوان «الصناعات الثقافية..العاصمة الإدارية مدينة إبداعية»، ضرورة أن يعي الإنسان قيمة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن مساحتها تصل إلى 170 ألف فدان كدولة سنغافورة، أي أنها ضعف مساحة القاهرة..موضحا أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست عاصمة سياسية بل إدارية، والهدف هو تفريغ محافظة القاهرة وإنشاء أسلوب حياة جديد يليق بالمصريين.

اشتباكات عنيفة بين متظاهري السترات الصفراء والشرطة الفرنسية بباريس

نشبت اشتباكات عنيفة مساء أمس السبت، بين متظاهري السترات الصفراء، والشرطة الفرنسية، مع دخول الاحتجاجات الأسبوع الـ21 في العاصمة الفرنسية باريس، وعدد من المدن الفرنسية..



وأطلق متظاهرو السترات الصفراء قنابل المولوتوف باتجاه الشرطةالفرنسية، وردت عناصر الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه على المتظاهرين لتفريقهم.

بلطجة تركية في البحر المتوسط

في خطوة قد تثير التوترات بين قبرص واليونان من جهة وتركيا من جهة أخري.



قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن انقرة ستبدأ التنقيب عن الموارد الطبيعية حول قبرص..وتتنازع تركيا وحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا في قبرص حقوق التنقيب عن النفط والغاز بأماكن بحرية في شرق المتوسط من المعتقد غناها بالغاز الطبيعي.

«ترامب» راسب في كل الامتحانات

وصف مايكل بلومبرج، رئيس بلدية نيويورك السابق، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه «فاشل»..



وقال الملياردير قطب الاعلام المرجح أن يترشح لانتخابات الرئاسة 2020 في كلمة أمام رواد أعمال من الحزب الديمقراطي، «أعتقد أنه من الواضح أن هذا الرئيس لا يمكن مساعدته في هذه المرحلة، وأن الإسناد الذي يحاول موظفوه تقديمه في المكتب البيضاوي لا يجدي نفعا، والرئيس يرسب في كل امتحان»..كانت مجلة فوربس قدرت في العام الماضي ثروة بلومبرج ـ 76 عاما ـ بأكثر من 50 مليار دولار،وهو ما سيمكنه من تمويل حملته الانتخابية إذا اتخذ قرار خوض الانتخابات الرئاسية.

تلاسن أمريكى ـ روسى فى مجلس الأمن

وقع مساء أمس صدام مباشر بين روسيا والولايات المتحدة خلال جلسة علنية طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة السياسية في فنزويلا التي انعقدت بطلب أمريكي، حيث دعا مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي دول العالم «لاختيار جانب»في تلك الأزمة، كما حث على دعم زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو والدعوة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن، بينما اتهمت موسكو واشنطن بدعم انقلاب في هذا البلد.

هروب إلى الأمام

وفي مقالات الرأي بصحيفة الأهرام، كتب د.



وحيد عبد المجيد، تحت نفس العنوان: لم يعترف مؤسسو المنتدى الاقتصادى العالمى دافوس، وأركانه ومُنظَّروه، بمسئوليتهم عن الأزمات التى تؤرقهم اليوم، وتهدد التوجهات التى بشروا بها ودعوا إليها، وفى مقدمتها تحرير التجارة، والعولمة، وعقلنة النظم السياسية..كما أن الخطر الذى يهدد العالم من جراء التغير المناخى لم يكن ضمن حسابات القائمين على منتدى دافوس عندما دعموا إطلاق حرية الاستثمار بدون أى ضوابط اجتماعية أو أخلاقية، فى لحظة بدا فيها أن العالم مقبل على ازدهار فى ظل هذه الحرية عقب تفكك الاتحاد السوفيتى السابق ومعسكره.ولا نعرف هل كان خطر التغير المناخى مدرجاً ضمن جدول أعمال مؤتمر المنتدى الأخير منذ البداية، أم أًضيف عندما رأى القائمون عليه هذا الخطر ماثلاً أمامهم قبيل عقده، حيث تساقطت الثلوج بكثافة غير مسبوقة على جبال الألب وأحدثت انهيارات أوقفت خط القطار إلى مدينة دافوس عدة أيام.

وأضاف: انتهى المؤتمر السنوى للمنتدي، كما كان متوقعا، بدون مناقشة جادة لتأثير الليبرالية الجديدة، وتداعياتها التى تراكمت وأنتجت وضعاً يؤرق كل من تبنى توجهات هذا المنتدي.ويبدو أن منظمى المؤتمر فضلوا الهروب إلى الأمام، عبر مناقشة قضايا مهمة، ولكنها ليست أكثر أهمية من تلك المتعلقة بأزمة المنتدي، مثل تحديات الثورة الصناعية الرابعة، وسبل إدارة الاقتصاد العالمى فى ظل تطوراتها السريعة والمتلاحقة، وكيفية الاستفادة من التقدم المتواصل فى مجال الذكاء الاصطناعي، بدون إلحاق ضرر كبير بفرص العمل.



غير أن الهروب لن يحل أزمة منتدى دافوس، وسيكون عليه أن يقف أمامها بجدية آجلاً أو عاجلاً.

ونشرت الصحيفة «كاريكاتير» بمناسبة افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب

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