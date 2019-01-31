لبنان يبدي رغبته في استئناف ضخ الغاز المصري

2019/01/31 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة البترول المصرية، اليوم الإثنين، إن دولا بشرق المتوسط اجتمعت، اليوم الإثنين، واتفقت على إنشاء “منتدى غاز شرق المتوسط” على أن يكون مقره العاصمة المصرية القاهرة.

أضافت الوزارة في بيان صحفي أن وزراء الطاقة المجتمعين اليوم من مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.

ويأتي إنشاء المنتدى في إطار سعي مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

وقالت وزارة البترول المصرية في البيان إن من أهداف المنتدى العمل على إنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.

أضافت الوزارة أنه يمكن لأي من دول شرق المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز، أو دول العبور، الانضمام لعضوية المنتدى لاحقا.

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