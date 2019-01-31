2019/01/31 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pWuXKpFHsWQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحالف الفتح في كربلاء يؤيد بالاجماع قرار مجلس المحافظة بإقالة الطريحي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحالف الفتح في كربلاء يؤيد بالاجماع قرار مجلس المحافظة بإقالة الطريحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).