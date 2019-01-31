تركيا تبدي إستعدادها لتوفير زمالات دراسية الى العراق

2019/01/31 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، مع السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز تعزيز العلاقات الأكاديمية والعلمية بين المؤسسات التعليمية للبلدين.

وقال السهيل خلال استقباله السفير التركي فاتح يلدز، إن وزارة التعليم تحرص على توسيع التعاون بين الجامعات العراقية ونظيراتها التركية في مختلف المجالات العلمية، والافادة من تجاربها التعليمية والأكاديمية عبر تفعيل مذكرات التفاهم بين الجامعات البلدين.من جهته، أبدى السفير التركي استعداد بلاده لتوفير كل الدعم لانجاح خطط الوزارة لتطوير مخرجاتها الاكاديمية والعلمية ومساعدتها في توفير زمالات دراسية لبعض الاختصاصات التي يحتاجها العراق.وأكد الطرفان ضرورة ترصين قواعد تعلم اللغتين العربية والتركية وتفعيل دور أقسام اللغة التركية في الجامعات العراقية.

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