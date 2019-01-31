وزير التخطيط يوجه بانجاز مشاريع تخفيف الفقر في ديالى

2019/01/31 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وجه وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الخميس، دوائر الوزارة بانجاز مشاريع تخفيف الفقر في محافظة ديالى، والتنسيق مع الحكومة المحلية لتفيذها.وذكر بيان لمكتب الدليمي، تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (31 كانون الثاني 2019)، أن ” الوزير وجه دوائر الوزارة بانجاز مشاريع تخفيف الفقر في محافظة ديالى، والتنسيق مع الحكومة […]

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