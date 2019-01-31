تقرير لافت للجيش الأميركي: إيران الرابح الوحيد من غزو العراق

2019/01/31 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت القوات البرية الأميركية تقريرا أعدته حول غزو الولايات المتحدة للعراق، أعلنت فيه أن إيران التي وصفها بالجريئة وصاحبة السياسات التوسعية هي

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