2019/01/31 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية حذر اليوم المركز العراقي لمحاربة الشائعات من انتشار بيع الحبوب المنحفة والابر الخاصة ببناء الاجسام وادوات التجميل والمنشطات والتي يتم الترويج عنها في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر خدمة التوصيل.وقال المركز في تقريره انه “تم رصد اشاعه تصنف بأشاعات الامل والتي يتم الترويج عنها في مواقع التواصل الاجتماعي وتحتوي هذه الاشاعه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذيرات للعراقيين من انتشار حبوب منشطة وابر تنحيف هذا ما يتم الترويج له صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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