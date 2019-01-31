وزير التخطيط يبحث واقع المشاريع الخدمية في محافظة ديالى

2019/01/31 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس محافظة ديالى والنائب عن المحافظة ناهدة الدايني واقع المشاريع الخدمية في المحافظة وسبل انجازها.

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