شاهد بالصور سيارة عدي صدام المحجوزة لا احد يستطيع تشغيلها والسبب

2019/01/31 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن االاكترونية بقيت سيارة عدي صدام حسين نجل رئيس النظام السابق؛ محجوزة لدى الكمارك في العاصمة بغداد ليومنا هذا بسبب عدم القدرة على تشغيلها.السيارة موديل 1994 ظلت محجوزة بكمارك أبو غريب في بغداد وسط حرارة الشمس صيفاً والأمطار شتاءً؛ فهي لم تُشغل منذ 2003 وحتى الان بسبب فقدان مفتاح التشغيل.هذا ولا …

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