سامسونج تتوقع انخفاض الأرباح في 2019 مع تباطؤ مبيعات الرقائق

2019/01/31 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، مقتديا بوول ستريت وسط دلائل على أن الولايات المتحدة والصين تقتربان من تحقيق انفراجة بشأن التوترات التجارية، في حين عزز ضعف الين أسهم شركات التصدير.

وأغلق نيكي مرتفعا 0.82% مسجلا 20204.04 نقطة ليتجاوز مستوى 20000 المهم من الناحية النفسية بفارق مريح.

وأدت مخاوف بشان تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى تراجع حاد في الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين لينزل نيكي إلى 18948.58 نقطة في 26 ديسمبر/ كانون الأول وهو أقل مستوى منذ أبريل/ نيسان 2017.

وأقبل المستثمرون على شراء الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات الشحن وصناعة الآلات والسيارات.



وزاد سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 2.3% وكواساكي كيسين 2.6% وفانوك كورب لإنتاج الآلات الصناعية 3.4% وهوندا موتور 3.2%.

وقفز سهم أوليمبوس 8.4% بعدما رفع مورجان ستانلي تصنيف السهم إلى توصية بزيادة الوزن النسبي في المحافظ الاستثمارية من وزن مساو لبقية مكونات المحفظة، بينما رفعته يو.بي.إس للأوراق المالية إلى توصية بالشراء من محايد.

وتسلط الضوء على سهم نيسان موتور بعدما دفع رئيس مجلس إدارتها المقال كارلوس غصن ببراءته من اتهامات بارتكاب مخالفات مالية أمام محكمة في طوكيو اليوم الثلاثاء في أول ظهور علني منذ القبض عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني.

واغلق سهم نيسان مرتفعا 0.2%.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39% ليصل إلى 1518.43 نقطة على الرغم من أن 12 قطاعا من القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 أغلقت على خسائر.

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