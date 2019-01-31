تجمع المهنيين السودانيين يدعو لمظاهرات جديدة تحت اسم «موكب الزحف»

2019/01/31 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال محيى الدين جبريل، مراسل الغد من الخرطوم، إن دعوة تجمع المهنيين السودانيين لاحتجاجات اليوم الخميس، في العاصمة السودانية تعتبر نوعية إلى حد ما، حيث تأتي احتجاجات اليوم تحت اسم «موكب الزحف».

وأضاف مراسلنا، خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية، على شاشة «الغد»، مع الإعلامي وائل العنسي، أن الاحتاجاجات السابقة كانت تشهد تواجدا أمنيا مكثفا، فيما يبدو أشبه باستعراض القوة، لكن اليوم لم نشاهد أية دوريات أمنية حتى الآن.

وجدد تجمع المهنيين السودانيين وحلفاؤه في قوى المعارضة الدعوة لمظاهرات اليوم في الخرطوم وعدد من الولايات ضمن ما وصفوه بحملة الزحف الأكبر تجاه القصر الرئاسي والمقرات الحكومية.

من جانبه أعلن الجيش السوداني أنه لن يسمح بسقوط الدولة عبر استغلال الأزمة الاقتصادية واستمرار الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.



وكان بعض النشطاء دعوا الجيش لتأييد المحتجين والضغط على الحكومة لترك السلطة.

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