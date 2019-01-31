عملية استباقية قوات الحشد الشعبي تضبط احزمة ناسفة غربي الموصل

2019/01/31 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوطن نيوز ضبطت قوات الحشد الشعبي، اليوم ا، أحزمة ناسفة وعبوة معدة للتفجير خلال عملية استباقية في القيروان غرب الموصل.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت الوطن نيوز، نسخة منه، أن “قوة من اللواء 29 بالحشد الشعبي نفذت، عملية استباقية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة في القيروان غرب الموصل اسفرت عن ضبط احزمة ناسفة وعبوة […]

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