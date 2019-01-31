2019/01/31 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، أنه سيتم تنفيذ اتفاقية نفطية وتجارية مع الأردن خلال اليومين المقبلين، من شأنها أن تؤمن آلاف فرص العمل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: تنفيذ اتفاقية مع الأردن خلال يومين ستؤمن آلاف فرص العمل) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: تنفيذ اتفاقية مع الأردن خلال يومين ستؤمن آلاف فرص العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).