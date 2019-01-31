موسكو تحابي إيران والميليشيات: على واشنطن الانسحاب من التنف!!

2019/01/31 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت روسيا الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إلى سحب قواتها من قاعدة التنف في سوريا، بالقرب من الحدود مع الأردن والعراق، وتسليمها إلى دمشق.

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