الإعلام الأمني: اعتقال مطلوبين اثنين وتدمير نفقين ووكرين للإرهابيين في كركوك

2019/01/31 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز الإعلام الأمني، اليوم الخميسـ عن تدمير نفقين ووكرين والقبض على إرهابيين في محافظة كركوك.

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