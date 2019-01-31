إيرادات جنرال إليكتريك تتجاوز توقعات المحللين

2019/01/31 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلنت "جنرال إليكتريك" تحقيقها إيرادات تتجاوز التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي، مع التحول للربحية ولكن بأقل من التقديرات.





وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في مجال التصنيع، اليوم الخميس، أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 574 مليون دولار (7 سنتات للسهم الواحد) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي مقابل خسائر تتجاوز 11 مليار دولار (1.27 دولار للسهم) في الفترة نفسها من عام 2017.





وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة والذي يستبعد البنود غير المتكررة 17 سنتاً بالربع الأخير من 2018 وهو أقل من تقديرات المحللين البالغة 22 سنتاً.





وبالنسبة لإيرادات الشركة الأمريكية، فارتفعت بنحو 5% خلال الأشهر الثلاثة من أكتوبر وحتى ديسمبر على أساس سنوي لتصل إلى 33.28 مليار دولار.





وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن تبلغ إيرادات جنرال إليكتريك 32.23 مليار دولار بالربع الماضي.





ويأتي أداء الإيرادات مع تراجع عوائد قطاع الطاقة بنحو 25% إلى 6.76 مليار دولار خلال الربع المنتهي في ديسمبر وهو أقل من التوقعات البالغة 7.45 مليار دولار.





في حين زادت إيرادات قطاع الطاقة المتجددة بنحو 28% لتسجل 3.36 مليار دولار وتتجاوز التوقعات 3.18 مليار دولار كما ارتفعت إيرادات الرعاية الصحية 2% لتسجل 5.40 مليار دولار وتكون أعلى قليلاً من التوقعات البالغة 5.39 مليار دولار.





كما ارتفعت الإيرادات المحققة من قطاع الطيران في الربع المنتهي في ديسمبر الماضي بنسبة 21% ليصل إلى 8.46 مليار دولار وتهزم تقديرات المحللين والبالغة 7.89 مليار دولار.





وبالنسبة للتدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية فسجلت 6.39 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي مقابل 6.98 مليار دولار المسجلة في الربع السابق له.





وفيما يتعلق بأداء جنرال إليكتريك خلال العام الماضي بأكمله، فإن الإيرادات ارتفعت بنحو 3% لتصل إلى 121.61 مليار دولار في حين أنها سجلت خسائر بنحو 22.80 مليار دولار في 2018 مقابل خسائر قدرها 8.92 مليار دولار في العام السابق له.





وبنهاية جلسة أمس، أغلق سهم الشركة الأمريكية عند مستوى 9.10 دولار بارتفاع 2.2%.





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