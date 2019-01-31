وزارة النفط توقع عقدا مع شركة صينية لتنفيذ مسوحات استكشافية

2019/01/31 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، ووزير النفط ثامر عباس الغضبان، إن الوزارة ماضية بتنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير وتاهيل الرقع الاستكشافية لتعزيز الاحتياطي النفطي والغازي، بالتعاون مع الشركات العالمية.





وأضاف الوزير، خلال حفل توقيع عقد بين شركة الاستكشافات النفطية وشركة سينوك الصينية لتنفيذ مسوحات زلزالية لرقعتين استكشافيتين، وفقا لبيان من الوزارة، أن العقد يتضمن تنفيذ عمليات المسح إعداد الدراسات والتحاليل المكمنية للرقعتين الاستكشافيتين.





وأشار إلى أن إحدى الرقعتين بحرية في المياه الاقليمية للعراق في الخليج، والثانية رقعة استكشافية برية في مدينة الفاو، متوقعا أن تكون التوقعات التراكيبية للرقعتين كبيرة، لاسيما أن المنطقة التي تقع فيها الرقعتان منطقة واعدة.





ومن جهته، قال مدير عام شركة الاستكشافات النفطية نشوان محمد نوري إن الشركة ستقوم بتنفيذ اعمال المسوحات الزلزالية للرقعة البرية وفق الامكانات الوطنية، فيما تقوم شركة سينوك باعداد الدراسات والمسوحات للرقعة البحرية.





وأضاف أن الشركة لديها الخبرات الكبيرة في تنفيذ اعمال المسوحات الحقلية بنظامي (3D و 2D) واعداد الدراسات المكمنية للرقع الاستكشافية وفق التقنيات الحديثة.





ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد ان التوقيع شمل اعمال الدراسات والمسوحات الجيلوجية والزلزالية لاول نشاط استكشافي في المياه الاقليمية ، وتعد خطوة مهمه على طريق الاستكشاف للثروة النفطية في الرقع البحرية.





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