2019/01/31 | 15:53

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محافظ بابل يصدر أمرا بقبول استقالة نائبة الاول ..



يذكر أن وسام

أصلان أنكر الاستقالة التي اعتبرها مزورة

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