بالفيديو.. مقتل 12 شخصا على الأقل في عاصفة قطبية تضرب ولايات الغرب الأوسط الأمريكي

2019/01/31 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسببت عاصفة قطبية في إنخفاض شديد في درجات الحرارة في منطقة الغرب

الأوسط الأمريكي أمس الأربعاء، في حين تعطلت خدمات توصيل البريد واضطر

السكان الذين يفتخرون بقدرتهم على تحمل الشتاء للبقاء في منازلهم.وألغيت الدراسة اليوم الخميس أيضا في أنحاء المنطقة، بما في ذلك

شيكاغو، والتي بها ثالث أكبر منظومة مدارس في الولايات المتحدة.



وحذرت

الشرطة من مخاطر وقوع حوادث على الطرق السريعة بسبب الجليد، وقالت

السلطات في ولاية ميشيغان إن جميع المكاتب ستظل مغلقة اليوم.وأفاد مسؤولون وتقارير إعلامية بأن الطقس الشديد البرودة أودى بحياة

12 شخصا على الأقل منذ يوم السبت في ولايات ميشيغان وأيوا وإنديانا

وويسكونسن ومينيسوتا.وأنقذ ضباط بشرطة إيلينوي 21 شخصا تقطعت بهم السبل في حافلة تعطلت وسط

درجات حرارة دون الصفر على طريق سريع قرب أوبورن بعد أن تجمد وقود

الحافلة في المحرك.وذكرت متحدثة بإسم الشرطة في ديترويت أنه جرى العثور على رجل عمره 70

عاما ميتا بشارع سكني يوم أمس.



وذكرت الشرطة أنها عثرت على مسؤول سابق

بالمجلس البلدي في السبعينات من العمر ميتا في إيكورس يوم

الأربعاء.وقالت جامعة أيوا في بيان إن طالبا عثر عليه ميتا خارج مبنى بالحرم

الجامعي في وقت مبكر يوم الأربعاء ومن المعتقد أن الطالب توفي بسبب

الطقس البارد.وخلت شوارع شيكاغو إلا من عدد قليل من المارة مع إنخفاض درجات الحرارة

إلى حوالي 18 درجة تحت الصفر.

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