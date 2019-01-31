في كأس الملك.. غيابات كبيرة تضرب النادي الملكي

2019/01/31 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن قائمة الفريق لمباراة اليوم أمام جيرونا.واختار سانتياجو سولاري، المدير الفني للميرنجي قائمة تضم: حراسة المرمى: كيلور نافاس، كيكو

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