الزراعة: كميات الامطار الكبيرة خلال الشتاء الحالي شجعت الوزارة على دعم مساحات شاسعة من الاراضي المزروعة بالطريقة الديمية

2019/01/31 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن بلوغ المساحات المزروعة بمحصول الحنطة الستراتيجي للموسم الشتوي الحالي، سبعة ملايين و200 الف دونم في عموم البلاد.وقال وكيل

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