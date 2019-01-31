وزارة الدفاع توضح سبب عدم وجود شعار الحشد الشعبي في بيانها الرسمي

2019/01/31 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الوزارة في بيان حصلت "الغدير" على نسخة منه، إن "إعلام وزارة الدفاع نشر بياناً يوم امس الأربعاء لقيادة العمليات المشتركة بشعارها القديم والذي خلا من شعار هيئة الحشد الشعبي"، لافتة إلى أن "بعض الجهات حاولت التصيد بالماء العكر وتفسير هذا الامر وفق امزجة واهواء وادعاءات لا اساس لها من الصحة".

وأضافت أن "هذا الامر ورد سهواً ولا يوجد فيه اي قصد لا من قريب او بعيد”، مؤكدة أن “هيئة الحشد الشعبي هي جزء من قيادة العمليات المشتركة وضمن المنظومة الأمنية العراقية".انتهى...س ح

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