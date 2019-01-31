تدمير اوكار ارهابية والقبض على مطلوبين في كركوك

2019/01/31 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمركز تلقته "الغدير"، ان "قوات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن محافظة كركوك وخلال عملية تفتيش شملت السلسلة الجبلية ومنطقة كيناك وقرى المنسية ومطيق وخراب الروت، فضلا عن منطقة السايلو تمكنت من تدمير نفقين ووكرين للارهابيين تحتوي تجهيزات ومنام للدواعش".وأضاف البيان "كما القت القبض على مطلوبين اثنين بقضايا إرهابية".انتهى...س ح

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