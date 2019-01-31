2019/01/31 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مركز الإعلام الأمني، الخميس، عن اعتقال مطلوبين اثنين للقضاء وتدمير نفقين ووكرين للإرهابيين في محافظة كركوك.

وقال المركز، إن "قوات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن محافظة كركوك تمكنت من تدمير نفقين ووكرين للإرهابيين تحتوي تجهيزات ومنام للدواعش، كما ألقت القبض على مطلوبين اثنين بقضايا إرهابية".

وأضاف المركز في بيان ، أن ذلك جاء "خلال عملية تفتيش شملت السلسلة الجبلية ومنطقة كيناك وقرى المنسية ومطيق وخراب الروت، فضلا عن منطقة السايلو".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز الاعلام الامني: اعتقال مطلوبين اثنين للقضاء وتدمير نفقين ووكرين للإرهابيين في محافظة كركوك) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز الاعلام الامني: اعتقال مطلوبين اثنين للقضاء وتدمير نفقين ووكرين للإرهابيين في محافظة كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).