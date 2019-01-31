بالوثائق.. 400 طن من 'السكراب' سرقتها جهات مجهولة بموافقات أمنية من نينوى

2019/01/31 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:حصلت "الغد برس" على خطابٍ موجه من النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري إلى الرئاسات الثلاث، بشان فتح تحقيق بسرقة "السكراب ومخلفات المصانع والممتلكات العامة والخاصة من المحافظة"، بواسطة جهات مجهولة ولديها موافقات أمنية.وبحسب الوثيقة، المؤرخة (17/ 2/ 2018)، فانه "تم نقل مخلفات مصانع الحديد والسكرات بانواعه، وهياكل السيارات، بواسطة جهات مجهولة".وتُظهر الوثيقة ان "محافظ نينوى نوفل العاكوب، وقائد عمليات المحافظة نجم الجبوري، كانا قد حصلا على موافقات من بغداد بنقل 400 طن من السكراب وهياكل السيارات، إلى محافظات كردستان".وكانت تقارير صحافية، قد أشارت في وقت سابق، إلى ان "متنفذين، اشتروا طن الحديد بـ 20 ألف دينار عراقي، فيما سعره الحقيقي يتجاوز الـ 300 ألف دينار للطن الواحد"، مبينة ان "السكراب تم تهريبه خارج الموصل بحراسة آليات عسكرية".

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