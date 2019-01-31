مصدر يكشف عن تقديم دراسة ومقترحات لمعالجة التلوث بنهر اليهودية في بابل

2019/01/31 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أفاد مصدر في وزارة الصحة، اليوم الخميس، بأن مديرية بيئة بابل قدمت دراسة لمعالجة التلوث الحاصل في نهر اليهودية.وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "مديرية بيئة محافظة بابل قدمت عدداً من الدراسات والمقترحات الخاصة بمعالجة التلوث الحاصل في نهر اليهودية الذي يمر بأحياء مدينة الحلة بطول ١٢ كم، وأن الدراسة ستساهم في خفض منسوب المياه الجوفية للمدينة".

وأضاف أن "المقترحات تضمنت تبطين القناة ومد الأنابيب المثقبة، فضلاً عن مبدأ ردم المبزل والكري والتنظيف المستمر، إضافة إلى مبدأ معالجة التلوث بسبب التجاوزات، المتمثل بمد أنابيب الصرف الصحي وتغيير في المسارات".وبين المصدر، أنه "بحسب دراسة المقترحات من قبل المديرية العامة للمجاري، حيث بينت أن محطة معالجة الحلة قيد الإنجاز، بطاقة معالجة (١٠٧,٠٠٠ م٣/ يوم) وأن تصاميم الشبكات داخل المدينة، أنجزت ومدرجة للتنفيذ ضمن القرض البريطاني، حيث تم الإعلان عن تنفيذها".وأشار المصدر إلى أن "وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، أبلغت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تأييدها لمقترح مد أنابيب الصرف الصحي وتغيير المسار، والذي يتطابق مع أعمال وخطط الوزارة".

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