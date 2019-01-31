أجواء إيجابية في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالأردن

2019/01/31 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن الاجتماع التشاوري السداسي العربي في البحر الميت ناقش عددا من القضايا الإقليمية.

وأوضح الصفدي أن اللقاء كان إيجابيا ومثمرا وتم خلالَه تبادلُ وجهات النظر ومناقشةُ الأزمات الإقليمية بما يضمن خدمةَ المصالح العربية.





وكان الاجتماع قد شمل وزراءَ خارجية الإمارات والأردن، والبحرين، والكويت، ومصر بالإضافة إلى وزيرِ الدولة للشئون الخارجية السعودي.

وركز الاجتماع التشاوري بين عدد من وزراء الخارجية العرب في منطقة البحر الميت بالأردن على أزمات المنطقة وتنسيق المواقف إزاء التحديات الراهنة.

وقالت داما الكردي، مراسلة قناة الغد من الأردن، خلال مشاركتها عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد» مع الإعلامية يارا حمدوش، إن الاجتماع كان تشاوريا بدون جدول أعمال لأنه كان لقاءا نقاشيا، استمر لمدة 6 ساعات أمس الأربعاء، وتواصل على مدار 3 ساعات اليوم الخميس، حيث ناقش الوزراء العرب عددا من القضايا الإقليمية.

والتقى وزراء الخارجية العرب أمس الأربعاء العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، حيث تم التأكيد على أهمية التوصل إلى قرار عربي مشترك فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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