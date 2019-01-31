منظمة الصحة العالمية: وفاة 29 طفلا من البرد في مخيم بسوريا

2019/01/31 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن أنباء وردت عن وفاة ما لا يقل عن 29 من الأطفال وحديثي الولادة في مخيم مزدحم بشمال شرق سوريا خلال الأسابيع الثمانية الماضية أغلبهم نتيجة انخفاض درجة الحرارة.

ودعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى الدخول لمخيم الهول دون عوائق وقالت إن الوضع أصبح “خطيرا” بالنسبة لثلاثة وثلاثين ألف شخص يعيشون في برد قارس دون خيام أو أغطية أو تدفئة.



وأضافت أن كثيرين ساروا لأيام بعد فرارهم من القتال في دير الزور.

وذكر المنظمة في بيان “كثيرون ممن وصلوا حديثا يعانون من سوء التغذية والإرهاق بعد سنوات عاشوها في ظروف بائسة تحت حكم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام… العراقيل البيروقراطية والقيود الأمنية تحول دول وصول المساعدات الإنسانية للمخيم والطرق المحيطة”.

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