بالوثيقة..مجلس الوزراء يوافق على تصدير نفط كركوك الى الأردن باسعار مخفضة

2019/01/31 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الوزراء، على تزويد الاردن بـ10 الاف برميل من نفط خام كركوك، وبمعادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت.

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