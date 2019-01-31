الامن النيابية تكشف حقيقة قيام القوات الاميركية بانزال جوي في ميسان

2019/01/31 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، حقيقة قيام قوات اميركية بانزال جوي والتجول في مناطق محافظة ميسان، فيما اشارت الى امكانية عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة موضوع تواجد القوات الاجنبية في العراق.

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