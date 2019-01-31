ملا بختيار يوضح حقيقة تركه صفوف الوطني الكردستاني

2019/01/31 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مسؤول الهيئة العاملة في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار، الخميس، مغادرته صفوف حزبه بعد مقاطعته لعدد من الاجتماعات.

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