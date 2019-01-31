السفير العراقي في هولندا يكشف لشفق نيوز تفاصيل عدم حضوره مؤتمراً رفع فيه علم كوردستان

2019/01/31 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف السفير العراقي في هولندا هشام العلوي، اليوم الخميس، تفاصيل عدم حضوره مؤتمر رفع فيه علم اقليم كوردستان العراق.

وقال العلوي لشفق نيوز ان "الدستور العراقي اعترف بإقليم كوردستان داخل حدود البلاد، لكن لا يوجد نص دستوري ان يمارس الاقليم دورا في السياسية الخارجية"، مبينا ان "العراق بلد واحد، والتمثيل الخارجي حصراً من صلاحيات الحكومة العراقية الاتحادية، ولا توجد دولة في علاقاتها مع دول اخرى ترفع اكثر من علم، رغم ان فيها اقاليم".

وبين السفير العراقي في هولندا اننا "طلبنا من الشركة المنظمة قبل تنظيم المؤتمر عدم رفع علم الاقليم لحساسية الموضوع والموقف المحرج، فهي الشركة اهلية تعمل ما بين الاقليم وهولندا، عملها تنظم مؤتمرات، يبدوا انها مدعومة من قبل حكومة الاقليم".

واضاف العلوي ان "الشركة وافقت في البداية على عدم رفع علم الاقليم، وتم ترتيب القاعة بوجود موظفين من السفارة، دون وضع علم كوردستان، لكن يبدو في الليل جاء توجيه الى الشركة وضغط عليهم فتم وضع علم الاقليم، ولهذا نحن رفضنا الحضور".

ورفض سفير العراق لدى هولندا هشام العلوي يوم الاربعاء تلبية دعوة لحضور مؤتمر يخص العلاقات الاقتصادية الثنائية بين اقليم كوردستان وهولندا.

وأبلغ العلوي القائمين على المؤتمر عدم مشاركته بسبب رفع علم كوردستان الى جنب العلم العراقي والهولندي.

والعلوي كان سفيرا لدى تركيا عُرف بمواقفه المتصلبة تجاه اقليم كوردستان بعد الاستفتاء الذي اجري يوم 25 من شهر ايلول عام 2017 والذي ايّد فيه 93% من المصوتين الاستقلال عن العراق.

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