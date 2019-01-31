العمليات المشتركة تعلق على خلو بيانها من شعار الحشد الشعبي

2019/01/31 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أوضحت وزارة الدفاع، الخميس، قضية خلو بيان قيادة العمليات المشتركة من شعار هيئة الحشد الشعبي.وذكر بيان لإعلام وزارة الدفاع تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (31 كانون الثاني 2019)، أن “بياناً صدر يوم امس الأربعاء، لقيادة العمليات المشتركة بشعارها القديم والذي خلا من شعار هيئة الحشد الشعبي، وحاولت بعض الجهات التصيد بالماء […]

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