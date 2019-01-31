البابا فرنسيس في زيارة إلى الإمارات أرض التسامح والسلم

2019/01/31 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفاتيكان – أعرب البابا فرنسيس عن سروره لكتابة “صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان” بزيارته المرتقبة لدولة الإمارات العربية المتحدة بين

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