2019/01/31 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تقرير لصحيفة ليزيكو الفرنسية إن شبكة الإنترنت المظلمة (قسم من الإنترنت عميق يستخدم بالعمليات غير القانونية) استنزفت ستمئة مليون دولار من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليزيكو: القرصنة وغسيل الأموال.. الجانب المظلم من البتكوين) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليزيكو: القرصنة وغسيل الأموال.. الجانب المظلم من البتكوين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).