تراجع إنتاج نفط أوبك في يناير بفعل خفض سعودي وتعطيلات وعقوبات

2019/01/31 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء، إن المملكة أسست شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة من أجل تطوير مشروع نيوم، المنطقة الاقتصادية الضخمة المزمعة البالغة تكلفها 500 مليار دولار.

وأفادت الوكالة الرسمية، أن الشركة الجديدة، التي تحمل اسم “شركة نيوم”، ستحمل “الصفة القانونية والاعتبارية للقيام بمهامها الرئيسة، وهي تطوير منطقة نيوم الواقعة شمال غرب المملكة”.

وأضافت “ستتولى الشركة مهاما رئيسة، منها إيجاد نظام اقتصادي كامل يرتكز على 16 قطاعا”.

كانت السعودية قالت هذا الشهر، إنها تخطط لبدء تطوير المنطقة الأولى من مشروع نيوم في الربع الأول من 2019.

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