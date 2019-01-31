بعد تأهيله من قبل الحشد.. قائد شرطة النجف الاشرف يفتتح الموقع الأول لتفتيش الزائرين

2019/01/31 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفتتحت قيادة شرطة النجف الاشرف والحشد الشعبي، الخميس، الموقع الأول لتفتيش الزائرين بعد إكمال تأهيله من قبل الحشد في المحافظة.وذكر موفدنا، ان قائد الشرطة اللواء علاء غريب الزبيدي افتتح الموقع الأول لتفتيش الزائرين بعد إعادة تأهيل من قبل اللواء الثاني في الحشد الشعبي، مبينا ان اللواء الثاني أنهى تأهيل عددا من الاستراحات والكرفانات وإضافة بعض ...

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