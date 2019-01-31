الدفاع تصدر توضيحا بشأن خلو شعار العمليات المشتركة من الحشد الشعبي

2019/01/31 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر إعلام وزارة الدفاع، الخميس، توضيحا بشأن نشرها بيانا لقيادة العمليات المشتركة تضمن الشعار القديم للقيادة والذي خلا من شعار هيئة الحشد الشعبي.وفيما يلي نص التوضيح: نشر إعلام وزارة الدفاع بيانا يوم امس الأربعاء لقيادة العمليات المشتركة بشعارها القديم والذي خلا من شعار هيئة الحشد الشعبي، وحاولت بعض الجهات التصيد بالماء العكر وتفسير هذا ...

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