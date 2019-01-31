الغانمي: مهمة الناتو تقتصر على التدريب وتقديم المشورة

2019/01/31 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عثمان الغانمي ،اليوم الخميس، ان مهمة حلف الناتو في العراق تقتصر على التدريب وتقديم المشورة.

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