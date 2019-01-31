تدمير نفقين ووكرين للارهابيين والقبض على اثنين في كركوك

2019/01/31 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، تدمير نفقين ووكرين للارهابيين والقبض على مطلوبين اثنين بقضايا إرهابية في كركوك.

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