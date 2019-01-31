بتهمة الخيانة العظمى | المحكمة العليا في فنزويلا تمنع

2019/01/31 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمةُ العليا الفنزويليةُ كانت قد قررت أمس منعَ زعيم المعارضةِ خوان غوايدو الذي نصب نفسَه رئيسا انتقاليا للبلاد, من مغادرةِ فنزويلا فضلا عن تجميدِ حساباتِه

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