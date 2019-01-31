2019/01/31 | 16:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هدف: النجف 2 x اربيل 1 ( د.
81 علي قاسم )
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف: النجف 2 x اربيل 1 ( د. 81 علي قاسم )) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
81 علي قاسم )
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف: النجف 2 x اربيل 1 ( د. 81 علي قاسم )) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هدف: النجف 2 x اربيل 1 ( د. 81 علي قاسم )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).