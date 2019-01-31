لجنة نيابية : الاتفاق النفطي بين العراق والأردن سيرفع الطاقة الإنتاجية لخمسة ملايين برميل

2019/01/31 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، الأربعاء، أن الاتفاق النفطي بين العراق والأردن سيرفع الطاقة الإنتاجية لخمسة ملايين برميل، فيما بينت أن الحكومة العراقية ستصدر النفط بأسعار منخفضة للأردن مقابل تحمل الأخيرة كلف النقل بشكل كامل.وقال عضو اللجنة هيبت حمد في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “حصة تصدير النفط العراقي محدودة وتقدر […]

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