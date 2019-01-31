2019/01/31 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسئول أمريكي: واشنطن تجري اتصالات مع حلفاء للمشاركة في المنطقة العازلة بسوريا

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