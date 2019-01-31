النزاهة النيابية تعقد اجتماعا استثنائيا يوم الاحد المقبل

2019/01/31 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اعلنت لجنة النزاهة النيابية، عن عقدها إجتماعاً إستثنائياً يوم الاحد المقبل .وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي في تغريدة له على تويتر ان اللجنة “ستعقد اجتماعاً استثنائياً، يوم الاحد المقبل لمناقشة اعلان تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد والموقف النيابي منه”.وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أصدر أمراً ديوانياً الثلاثاء الماضي خاصاً بتشكيل المجلس ...

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