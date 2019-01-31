الخزعلي: التسهيلات التي يقدمها العراق لدول الجوار يجب ان تكون على اساس 'منفعة مقابلة'

2019/01/31 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد امين عام حركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الخميس، ان التسهيلات التي يقدمها العراق لدول الجوار يجب ان تكون على اساس "منفعة مقابلة".وقال الخزعلي في تغريدة على تويتر، اطلعت عليها "الغد برس" اننا "نؤكد مرة أخرى على ضرورة ان ينطلق العراق من مصالحه في علاقاته مع الآخرين وهذا يشمل كل دول الجوار بما فيها المملكة الأردنية الهاشمية".

واضاف، "لذلك يجب ان تكون التسهيلات التي يقدمها العراق على إساس وجود منفعة مقابلة".

نؤكد مرة أخرى على ضرورة ان ينطلق العراق من مصالحه في علاقاته مع الآخرين وهذا يشمل كل دول الجوار بما فيها المملكة الأردنية الهاشمية لذلك يجب ان تكون التسهيلات التي يقدمها العراق على إساس وجود منفعة مقابلة.

— قيس الخزعلي (@Qais_alkhazali) ٣١ يناير ٢٠١٩

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