البيت الابيض يقدم تعهداً للكورد بعد الانسحاب العسكري

2019/01/31 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعهد البيت الأبيض بتوفير الحماية للكورد والمسيحيين في كوردستان سوريا ومناطق الشمال السوري، بعد انسحاب القوات الأمريكية من تلك البلاد.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في برنامج بُث على شبكة "سي بي إن".

وقالت ساندرز ان "الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على حماية الكورد والمسيحيين في شمال سوريا من أي ضرر، حتى بعد انسحاب قواتنا من تلك المناطق".

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