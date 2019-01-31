2019/01/31 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التخطيط توجه باطلاق أعمال استراتيجية التخفيف من الفقر في ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/01/31 | 17:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط توجه باطلاق أعمال استراتيجية التخفيف من الفقر في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط توجه باطلاق أعمال استراتيجية التخفيف من الفقر في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).